Nederland stuurt een militair vliegtuig naar de Afghaanse hoofdstad Kaboel om mensen op te halen. Dat heeft het ministerie van Defensie zondag bevestigd.

Het gaat onder meer om ambassadepersoneel, tolken en hun gezinnen. Volgens Defensie is er contact met alle tolken die op de lijst staan om in aanmerking te komen voor opvang in Nederland. Het is nog niet duidelijk hoeveel Nederlanders of Afghaanse tolken die aanspraak maken op hulp op dit moment nog in Kaboel zijn.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er omwille van de veiligheid van het ambassadepersoneel en de tolken geen specificaties over de evacuatie gegeven konden worden.

De Nederlandse ambassade in Kaboel is volgens Buitenlandse Zaken in de nacht van zaterdag op zondag al verplaatst naar een locatie vlak bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad. Al het personeel heeft de ambassade verlaten.

De situatie voor het ambassadepersoneel en tolken in Kaboel werd onveilig nadat de Taliban de Afghaanse hoofdstad zondag binnenvielen.

De Taliban onderhandelen momenteel met de Afghaanse regering over een vreedzame machtsoverdracht. Volgens de jihadisten mogen buitenlanders die Afghanistan willen verlaten dat ongestoord doen.

Andere landen al bezig met evacueren

Onder meer Zweden, Denemarken en Spanje zijn als gevolg van de aanval op Kaboel begonnen met het versneld evacueren van hun ambassadepersoneel. De Duitse ambassade in Kaboel is inmiddels gesloten, het personeel is overgebracht naar het vliegveld in afwachting van de evacuatie.

De Verenigde Staten begonnen zaterdag als eerste westerse land met het evacueren van ambassadepersoneel. Rond de Amerikaanse ambassade vlogen zondag nog legerhelikopters terwijl de Taliban hun aanval uitvoerden.

De Amerikanen halen de komende 72 uur al hun ambassadepersoneel weg uit Kaboel, meldt CNN. Een Amerikaanse functionaris zei tegen persbureau Reuters dat essentieel personeel van de Verenigde Staten vanuit de luchthaven van Kaboel werkzaam is.

Volgens een woordvoerder is de VS niet van plan in Kaboel militair in te grijpen, tenzij de evacuatie van ambassadepersoneel gehinderd wordt door de Taliban.