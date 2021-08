Het is nog onduidelijk wat de aanval van de Taliban op de Afghaanse hoofdstad Kaboel betekent voor de Nederlandse poging om het ambassadepersoneel en Afghaanse tolken te evacueren. Vanwege de veiligheid van het Nederlandse ambassadepersoneel kan er niets gespecificeerd worden over de evacuatie, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen NU.nl.

Het is nog niet duidelijk hoeveel Nederlanders of Afghaanse tolken die aanspraak maken op Nederlandse hulp op dit moment nog in Kaboel zijn.

Onder meer Zweden en Spanje zijn als gevolg van de aanval op Kaboel al wel begonnen met het evacueren van hun ambassadepersoneel. De Duitse ambassade is inmiddels gesloten, het personeel is overgebracht naar het vliegveld in afwachting van de evacuatie. Een NAVO-medewerker liet weten dat meerdere EU-medewerkers zijn overgebracht naar een veilige locatie in de hoofdstad.

De Tweede Kamer onderbreekt dinsdag het reces voor een debat over de situatie in Afghanistan en de tolken die daar voor Nederland hebben gewerkt. In de loop van maandag zou er een Kamerbrief gepubliceerd worden. De ministeriële woordvoerder verwees naar de brief en het debat, maar kon niet zeggen of de naderende val van Kaboel zorgt voor meer urgentie.

De Taliban lieten in een verklaring weten dat buitenlanders in Kaboel de stad moeten verlaten of zich in de komende dagen moeten registreren. De internationale luchthaven van Kaboel blijft voorlopig in bedrijf, zodat buitenlanders ongestoord kunnen vertrekken.

Zaterdag werd er door het demissionaire kabinet ook al overleg gevoerd over de situatie in Afghanistan. Demissionair premier Mark Rutte zei toen dat er alles gedaan werd "om de veiligheid van onze ambassademedewerkers en tolken te waarborgen".

Amerikaans ambassadepersoneel binnen 72 uur weg

De Verenigde Staten begonnen zaterdag als eerste westerse land met het evacueren van hun ambassadepersoneel. Rond de Amerikaanse ambassade vlogen zondag nog legerhelikopters toen de Taliban hun aanval inzetten.

De Amerikanen halen de komende 72 uur al hun ambassadepersoneel weg uit Kaboel, meldt CNN. Een Amerikaanse functionaris zei tegen persbureau Reuters dat essentieel personeel van de Verenigde Staten werkt vanuit de luchthaven van Kaboel.

Volgens een woordvoerder is de VS niet van plan militair in te grijpen in Kaboel, tenzij de evacuatie van ambassadepersoneel gehinderd wordt door de Taliban.