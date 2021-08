Het is nog onduidelijk wat de aanval van de Taliban op de Afghaanse hoofdstad Kaboel betekent voor de Nederlandse poging om het ambassadepersoneel en Afghaanse tolken te evacueren.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan NU.nl dat er momenteel overleg wordt gevoerd over de ontstane situatie, maar kon er verder nog niets over zeggen.

De Tweede Kamer onderbreekt dinsdag het reces voor een debat over de situatie in Afghanistan en de tolken die daar voor Nederland hebben gewerkt. In de loop van maandag zou er een Kamerbrief gepubliceerd worden. Het is niet duidelijk of de huidige situatie voor een versnelling van het overleg en het debat zorgt.

Zaterdag werd er door het demissionaire kabinet ook al overleg gevoerd over de situatie in Afghanistan. Demissionair premier Mark Rutte zei toen dat er alles gedaan werd "om de veiligheid van onze ambassademedewerkers en tolken te waarborgen".

Het is nog niet duidelijk hoeveel Nederlanders of Afghaanse tolken die aanspraak maken op Nederlandse hulp op dit moment nog in Kaboel zijn.

De Verenigde Staten zijn al wel begonnen met het evacueren van hun ambassadepersoneel. Rond de Amerikaanse ambassade vlogen zondag nog legerhelikopters toen de Taliban hun aanval inzetten.

Een Amerikaanse functionaris zei tegen persbureau Reuters dat essentieel personeel van de Verenigde Staten werkt vanuit de luchthaven van Kaboel. Een NAVO-medewerker liet weten dat meerdere EU-medewerkers zijn overgebracht naar een veilige locatie in de hoofdstad.