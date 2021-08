De Taliban en de Afghaanse regering onderhandelen in het presidentieel paleis in Kaboel over de vreedzame overgave van de Afghaanse hoofdstad. Eerder op zondag begonnen de jihadisten met hun aanval op de hoofdstad en trokken ze van meerdere kanten de stad binnen.

De waarnemend Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken Abdul Sattar Mirzkwal zegt in een video dat er niet wordt gevochten en dat de machtsoverdracht vreedzaam zal plaatsvinden. Het is nog te bezien of er veel te onderhandelen valt, de ongeëvenaarde opmars van de Taliban heeft de beschikbare opties zeer beperkt.

Minister van Defensie Bismillah Mohammadi stelde dat president Ashraf Ghani een afvaardiging naar Qatar heeft gestuurd, waar de onderhandelingen verder zouden gaan. Daarmee spreekt hij zijn collega Mirzkwal tegen, want de minister van Binnenlandse Zaken deed het voorkomen alsof de machtsoverdracht al aanstaande is tijdens de onderhandelingen in het presidentieel paleis.

Een woordvoerder van de Taliban zegt dat medewerkers van de overheid en het leger zich geen zorgen hoeven te maken over vergeldingsacties. De jihadisten zijn niet uit op wraak zodra ze het land hebben veroverd. Ook roept hij vluchtende Afghanen op in het land te blijven en niet uit angst te vertrekken.

De Taliban hebben sinds ze naar Kaboel zijn getrokken benadrukt dat ze geen slachtoffers willen maken. Een leider van de Taliban die in Doha zit, riep het Afghaanse regeringsleger juist op te stoppen met schieten, zodat er geen burgers gewond raken.

De woordvoerder van de moslimextremistische organisatie liet ook weten dat vrouwenrechten zullen worden gerespecteerd en dat er mediavrijheid komt als ze het weer voor het zeggen hebben in Afghanistan. Uit gebieden die eerder werden veroverd door de Taliban komen echter verhalen naar buiten dat vrouwen niet alleen over straat mogen en verplicht worden een boerka te dragen.

Kaboel enige grote Afghaanse stad die nog niet in handen van Taliban is

De hoofdstad is de enige grote stad in Afghanistan die nog niet in handen is van de moslimextremistische organisatie. De jihadisten waren Kaboel al dicht genaderd na een razendsnelle opmars de afgelopen weken. Enkele dagen geleden schatte het Amerikaanse Pentagon nog dat het een maand zou duren voordat de hoofdstad zou vallen.

Kaboel wordt omringd door bergen. De stad heeft vier belangrijke toegangswegen. Al die routes zijn in handen van de Taliban.

In meerdere Afghaanse provinciehoofdsteden werd in de afgelopen weken amper weerstand geboden door de autoriteiten, naar eigen zeggen om het risico op burgerslachtoffers te verkleinen.

De Taliban namen zondagochtend ook al de belangrijke oostelijke stad Jalalabad in. Hierdoor kregen de moslimextremisten ook de normaal gesproken lucratieve grensovergang met Pakistan in handen. Dat land heeft de grens met Afghanistan gesloten.

52 Amerikanen evacueren ambassade tijdens inval Taliban in Kaboel

Westerse landen nog bezig met evacuatie ambassadepersoneel

Door de opmars van de Taliban de afgelopen weken hebben veel westerse landen besloten hun ambassadepersoneel weg te halen uit Kaboel.

Een Amerikaanse functionaris zei tegen persbureau Reuters dat essentieel personeel van de Verenigde Staten werkt vanuit de luchthaven van Kaboel. Een NAVO-medewerker liet weten dat meerdere EU-medewerkers zijn overgebracht naar een veilige locatie in de hoofdstad.

De Verenigde Staten zijn met zo'n drieduizend militairen aanwezig in de stad om de evacuatie van hun ambassadepersoneel te begeleiden.

Het demissionaire kabinet in Nederland voerde zaterdag crisisoverleg. Demissionair premier Mark Rutte stelde dat alles wordt gedaan "om de veiligheid van onze ambassademedewerkers en tolken te waarborgen".

Het is nog niet duidelijk hoeveel Nederlanders of Afghaanse tolken die aanspraak maken op Nederlandse hulp op dit moment nog in Kaboel zijn.