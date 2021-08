De Taliban zijn begonnen met hun aanval op de Afghaanse hoofdstad Kaboel, meldt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zondag. Volgens lokale waarnemers hebben de jihadisten Kaboel omsingeld en proberen ze "van alle kanten" de stad binnen te vallen.

De Taliban claimen dat ze meerdere belangrijke gebouwen al in handen hebben. Ze zouden onder meer het ministerie van Defensie en andere overheidsgebouwen al hebben ingenomen. Ook zouden er geweerschoten zijn gehoord in de buurt van het presidentiële paleis.

De jihadisten zeggen in een verklaring dat ze alle strijders hebben opgedragen geen geweld te gebruiken en alle mensen die Kaboel willen verlaten moeten laten gaan. Vrouwen zijn opgeroepen naar veilige plekken te gaan.

De hoofdstad is de enige grote stad in Afghanistan die nog niet in handen is van de moslimextremistische organisatie. De jihadisten waren Kaboel al dicht genaderd na een razendsnelle opmars de afgelopen weken.

In meerdere steden werd amper weerstand geboden door de autoriteiten, om het risico op burgerslachtoffers te verminderen.

De Taliban namen zondagochtend ook al de belangrijke oostelijke stad Jalalabad in. Hierdoor kregen de moslimextremisten ook de wegen die het land met Pakistan verbinden onder controle. Pakistan heeft de grens met Afghanistan gesloten.

Westerse landen nog bezig met evacuatie ambassadepersoneel

Door de opmars van de Taliban de afgelopen weken, hebben veel westerse landen besloten hun ambassadepersoneel weg te halen uit Kaboel.

De Verenigde Staten zijn met zo'n 3.000 troepen aanwezig in de stad om de evacuatie van hun ambassadepersoneel te begeleiden.

Het demissionaire kabinet in Nederland voerde zaterdag crisisoverleg. Demissionair premier Mark Rutte stelde dat alles wordt gedaan "om de veiligheid van onze ambassademedewerkers en tolken te waarborgen".