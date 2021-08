De Taliban hebben zondagochtend zonder slag of stoot de belangrijke stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan ingenomen, zeggen plaatselijke autoriteiten. Hierdoor hebben de moslimextremisten de wegen die het land met Pakistan verbinden ook onder controle gekregen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de strijd in Afghanistan

"Er zijn momenteel geen gevechten in Jalalabad omdat de gouverneur zich heeft overgegeven aan de Taliban", zei een Afghaanse functionaris uit Jalalabad tegen persbureau Reuters. "Het verlenen van toegang aan de Taliban was de enige manier om het leven van burgers te redden."

Een westerse veiligheidsfunctionaris bevestigde ook de val van de stad. Daarmee is de hoofdstad Kaboel nog de enige grote stad die in handen is van de regering.

In de afgelopen dagen veroverden de Taliban meerdere belangrijke steden. Zaterdag viel Mazar-i-Sharif, waardoor de regering grotendeels de controle over het noorden van het land kwijtraakte. Eerder namen de Taliban al Kandahar en Herat in, de tweede en derde stad van Afghanistan.

Kaboel is nu nog de enige stad in handen van de Afghaanse regering. De Taliban naderen de hoofdstad in rap tempo.

Ondertussen is de evacuatie van Amerikaanse ambassademedewerkers in volle gang in Kaboel. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Taliban laten weten met "een snelle en krachtige militaire reactie" te komen als de militanten Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen.