Door een explosie in een vrachtwagen met brandstof in de noordelijke regio Akkar in Libanon zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen, meldt het Libanese Rode Kruis zondag.

"Onze teams hebben twintig doden en meer dan zeven gewonden door de explosie van de brandstoftanker in Akkar naar ziekenhuizen in de omgeving vervoerd", schrijft de organisatie op Twitter.

Op video's die op sociale media worden gedeeld is een grote brand te zien op de plek waar de ontploffing zou hebben plaatsgevonden. Hoe die heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Libanon, dat volgens de Wereldbank is getroffen door de ergste economische crisis sinds mensenheugenis, kampt al maanden met brandstoftekorten. Het leger van het land zei zaterdag duizenden liters benzine en diesel in beslag te hebben genomen die door distributeurs in het hele land gehamsterd werden.