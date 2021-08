In Ivoorkust is voor het eerst in 25 jaar het ebolavirus weer opgedoken, bevestigen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en minister Pierre Dimba van Volksgezondheid van het West-Afrikaanse land. Volgens Dimba zou het gaan om een geïsoleerd geval en betreft het een achttienjarig meisje dat vanuit buurland Guinee het land binnenkwam.

Volgens de WHO kwam de bevestiging nadat eerder monsters waren verzameld van een patiënt die was opgenomen in het ziekenhuis van de commerciële hoofdstad Abidjan, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie in een verklaring. De vrouw reisde vanuit Guinee over de weg naar Ivoorkust en kwam 12 augustus in Abidjan aan. Ze werd opgenomen met koorts en wordt op dit moment behandeld.

Guinee, waar tussen 2014 en2016 de dodelijkste ebola-uitbraak ooit was met ruim 11.000 doden, kende eerder dit jaar een vier maanden durende uitbraak. Er waren zestien besmettingen en twaalf doden. Door bijna 11.000 mensen in te enten tegen de ziekte en andere maatregelen te treffen, was de uitbraak na vier maanden onder controle. Begin deze week werd in dat land ook het eerste geval van het marburgvirus in West-Afrika vastgesteld. Dit is een zeer besmettelijke ziekte die vergelijkbaar is met ebola.

De WHO zei dat er geen aanwijzingen zijn dat de huidige besmetting verband houdt met de uitbraak eerder dit jaar in Guinee, al moet nader onderzoek daar meer duidelijkheid over verschaffen. "Het is enorm zorgwekkend dat deze uitbraak is vastgesteld in Abidjan, een metropool met meer dan vier miljoen mensen", aldus regionaal directeur Matshidiso Moeti van de WHO voor Afrika, in de verklaring.