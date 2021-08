Haïti is zaterdag getroffen door een aardbeving met een magnitude van 7,2, zo meldt het Amerikaans seismologisch instituut USGS. Er zijn verscheidene doden gevallen en er is enorme schade aangericht in het zuiden van het land, schrijft premier Ariel Henry op Twitter. De schok werd volgens lokale media ook gevoeld in de Dominicaanse Republiek, dat het eiland Hispaniola deelt met Haïti. Ook in Cuba en Jamaica werd de beving gevoeld.

Volgens het USGS vond de beving plaats op 8 kilometer van de plaats Petit Trou de Nippes, op een diepte van 13 kilometer. Het Amerikaanse tsunamicentrum op Hawaï heeft een waarschuwing gegeven voor golven van 1 tot 3 meter hoogte.

Volgens ooggetuigen zijn veel huizen ingestort. Ook zijn er mensen bedolven zijn geraakt onder het puin. In de plaatsen Les Cayes en Jeremie zijn veel gebouwen beschadigd zijn. Lokale media meldden zeker vijf doden, onder twee kinderen van zeven en negen in de stad Aquin, en veel gewonden.

Haiti werd in 2010 getroffen door een zware aardbeving met een magnitude van 7.0. het geschatte dodental liep uiteen van 50.000 tot ruim 300.000. Anderhalf miljoen Haïtianen, een zesde van de bevolking, raakte dakloos.

Het USGS geeft zaterdag aan dat de kans op grote aantallen slachtoffers ook nu weer aanzienlijk is. Het instituut vreest bovendien dat de tropische storm Grace dit weekend Haiti zal treffen, waardoor eventuele reddingswerkzaamheden gehinderd kunnen worden.