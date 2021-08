De eerste Amerikaanse militairen die de evacuatie van Amerikaans ambassadepersoneel en bondgenoten uit Afghanistan moeten verzorgen, zijn zaterdag aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

De VS stuurt in totaal zo'n 3.000 troepen naar Afghanistan om de evacuatie van ambassadepersoneel en Afghaanse bondgenoten te organiseren.

Amerikaanse diplomaten en Afghanen die hen helpen dreigen in een gevaarlijke situatie te komen door de snelle opmars van de Taliban de afgelopen weken. De terreurgroep heeft inmiddels een groot deel van het land veroverd, al is hoofdstad Kaboel nog in handen van de Afghaanse regering.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie worden er duizenden evacuaties verricht. Geëvacueerden worden met legerhelikopters naar Koeweit of Qatar gevolgen, van waaruit ze verder reizen naar de VS.

In Koeweit en Qatar zijn in totaal nog zo'n 5.000 Amerikaanse troepen gestationeerd, om de verdere evacuatie in goede banen te leiden en zo nodig snel steun te kunnen bieden aan de troepen in Afghanistan.

Ook de Britten hebben troepen gestuurd om hun ambassadepersoneel uit Afghanistan te evacueren. Meerdere landen, waaronder Nederland, hebben inmiddels de terugtrekking van hun ambassadepersoneel uit Kaboel aangekondigd.