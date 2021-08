Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt zaterdag dat een belangrijke militaire leider van de Taliban is gedood bij de strijd om de stad Maymana. Verder zouden nog zeker 26 leden van de radicaalislamitische groepering zijn gedood.

Volgens het ministerie is een aanval van de Taliban op Maymana afgeslagen door het leger en burgers. Maymana is de hoofdstad van de noordelijke provincie Faryab. In de stad wonen ongeveer 70.000 mensen.

De Taliban zouden volgens woordvoerders van de lokale autoriteiten inmiddels wel de provincie Logar hebben veroverd. Die regio bevindt zich vlak ten zuiden van hoofdstad Kaboel.

De afgelopen weken veroverden jihadisten steeds meer provinciale hoofdsteden. De Taliban heeft inmiddels een groot deel van het land in handen, al is Kaboel nog in handen van de Afghaanse regering.

De terreurgroep is ook een offensief gestart bij Mazar-i-Sharif, een grote stad niet ver ten noorden van Kaboel. Die stad wordt voornamelijk verdedigd door lokale krijgsheren.

Mazar-i-Sharif is met ongeveer 470.000 inwoners de vierde stad van Afghanistan. Als de stad valt, hebben de Taliban op Kaboel na alle grote steden van Afghanistan in handen.

Eerste militairen VS gearriveerd om evacuaties te leiden

Zaterdagochtend arriveerden de eerste van in totaal drieduizend Amerikaanse militairen die de evacuatie van Amerikaans ambassadepersoneel en Afghaanse bondgenoten uit Afghanistan moeten verzorgen in Kaboel.

Amerikaanse diplomaten en Afghanen die hen helpen, dreigen in een gevaarlijke situatie te komen door de snelle opmars van de Taliban van de afgelopen weken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie worden er duizenden evacuaties uitgevoerd. Geëvacueerden worden met legerhelikopters naar Koeweit of Qatar gevlogen, van waaruit ze verder reizen naar de VS.

In Koeweit en Qatar zijn in totaal nog zo'n vijfduizend Amerikaanse troepen gestationeerd, om de verdere evacuatie in goede banen te leiden en zo nodig snel steun te kunnen bieden aan de troepen in Afghanistan.

Ook de Britten hebben troepen gestuurd om hun ambassadepersoneel uit Afghanistan te evacueren. Meerdere landen, waaronder Nederland, hebben inmiddels de terugtrekking van hun ambassadepersoneel uit Kaboel aangekondigd.