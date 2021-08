Nederlandse medewerkers en lokaal personeel van de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kaboel worden versneld teruggehaald. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagmiddag laten weten.

Uit veiligheidsoverwegingen wilde een woordvoerder niet zeggen hoeveel mensen er worden teruggehaald naar Nederland. Ook kon hij niet zeggen hoeveel mensen in de ambassade achterblijven.

Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) wil de ambassade zo lang mogelijk openhouden, zei ze vrijdag eerder.

De Taliban rukken de laatste dagen snel op in Afghanistan. Het is denkbaar dat ook Kaboel belegerd of zelfs ingenomen zal worden. Als het zover komt, zal het niet mogelijk zijn om de ambassade open te houden, erkende Kaag. De Taliban zouden de hoofdstad inmiddels tot op 50 kilometer zijn genaderd.

Denemarken en Noorwegen sluiten ambassade al

Andere landen hebben al laten weten hun ambassade te sluiten. Daaronder zijn Denemarken en Noorwegen, die hun medewerkers evacueren. Duitsland beperkt het aantal personeelsleden op de ambassade tot het "absolute minimum".

De Verenigde Staten kondigden eerder al aan een aanzienlijk deel van de medewerkers van hun ambassade in Kaboel te evacueren. De Britten hebben soortgelijke maatregelen aangekondigd.