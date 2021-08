Grote hulporganisaties zoals het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen blijven actief in Afghanistan, ondanks de oprukkende Taliban en het toenemende geweld dat daarbij komt kijken. "Er is juist meer hulp nodig."

De terreurbeweging nam vrijdag Tarin Kowt in en het nabijgelegen Kamp Holland. Afghanen die in het verleden diensten verleenden aan buitenlandse troepenmachten, maken zich zorgen over hun veiligheid.

Een woordvoerder van ontwikkelingsorganisatie Cordaid vertelt aan NU.nl dat de situatie op de grond momenteel "heel erg ingewikkeld is". Cordaid levert in Afghanistan voornamelijk gezondheidszorg en komt op voor de rechten van vrouwen in het land, die door de strenge hand van de Taliban onder druk komen te staan.

"Wij zijn op dit moment nog actief", aldus de woordvoerder. Hij durft niet te zeggen hoelang dat nog zo blijft. "We hebben geleerd om te werken in heel moeilijke oorlogsgebieden zoals Afghanistan, maar we kunnen niet in de toekomst kijken." Nederlandse medewerkers zouden na de oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken - om het land te verlaten - zijn teruggevlogen.

Aantal patiënten met schotwonden neemt toe

Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis zien het aantal oorlogsverwondingen toenemen. "We zien veel schotwonden, en door het geweld op straat durven veel patiënten niet naar het ziekenhuis te komen." Het Rode Kruis schaalt daarom hun hulpverlening juist op. "Wij blijven actief in alle provincies."

VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF hoopt actief te kunnen blijven en weet nog niet of medewerkers worden teruggeroepen. "Wij hebben noodplannen opgesteld voor diverse scenario's." De woordvoerder kan in verband met de veiligheid niet zeggen of er ook Nederlanders in het gebied zijn.

Het merendeel van de medewerkers van Save the Children in Afghanistan is Afghaans, vertelt een woordvoerder namens de hulporganisatie. Enkele medewerkers moesten eerder al de stad Kunduz ontvluchten nadat de Taliban de stad innam. "We willen zo lang mogelijk actief blijven, maar het moet wel veilig zijn voor onze medewerkers."