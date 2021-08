De dader van het dodelijke schietincident in de Engelse stad Plymouth was de 22-jarige Jake Davison. De lokale politie maakte vrijdag zijn identiteit bekend. De man schoot donderdagavond vijf mensen dood en daarna zichzelf. Voor zover bekend kende Davison alleen zijn eerste slachtoffer, een vrouw.

De politie zoekt nog uit wat de relatie was tussen de twee. Het is nog onduidelijk of de schutter zijn andere slachtoffers kende. Bij de schietpartij raakten ook twee mensen gewond.

Het eerste slachtoffer werd gedood bij een woning. Daarna ging Davison de straat op. Hier schoot hij een "erg jong meisje" en een "familielid van haar" dood. Hoe jong het meisje was, is niet bekend. Lokale media meldden dat zij tien jaar oud was, maar hier wil de politie nog niets over zeggen.

Verderop op straat schoot hij nog op een man en een vrouw, die gewond zijn maar buiten levensgevaar. Daarna rende Davison een park in, waar hij een man van het leven beroofde. Hij ging verder naar een andere straat, waar hij nog een vrouw neerschoot. Zij overleed later in het ziekenhuis. Uiteindelijk richtte Davison zijn wapen op zichzelf en beëindigde zijn leven.

Davison had volgens de politie een baan als kraanmachinist in opleiding. Hij had een vergunning voor een vuurwapen, maar het is niet zeker of dat het gebruikte vuurwapen is.

De beweegredenen van Davison zijn nog onbekend. Volgens Britse media publiceerde hij video's op YouTube waarin hij onder meer zijn frustraties deelde over dat het hem niet lukte een vriendin te krijgen of om af te vallen.