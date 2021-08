Het dodental als gevolg van hevige overstromingen in het in het noorden van Turkije is naar boven bijgesteld van 9 naar 27. Dat heeft het bureau voor rampenbestrijding AFAD vrijdag bekend gemaakt. In de provincie Kastamonu vielen 25 doden te betreuren, in het naastgelegen Sinop twee. In andere getroffen provincies wordt nog naar vermisten gezocht.

Volgens AFAD zijn meer dan zeventienhonderd mensen met behulp van helikopters van de kustwacht uit de getroffen gebieden geëvacueerd. Doordat veel elektriciteitsmasten zijn weggeslagen door de overstromingen, zitten naar schatting 330 dorpen in het noorden van Turkije zonder stroom. Veel wegen zijn bovendien onbegaanbaar, mede doordat een aantal bruggen beschadigd is geraakt. Vijf bruggen zijn helemaal ingestort.

Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu sprak tijdens een bezoek aan het getroffen gebied op donderdag van de "ergste watersnoodramp" uit de recente geschiedenis.

AFAD heeft in opdracht van president Recep Tayyip Erdogan een speciaal rekeningnummer geopend voor donaties. Het geld moet zowel slachtoffers van de wateroverlast ten goede komen als het door bosbranden getroffen zuiden van Turkije.