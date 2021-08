Nederland hoopt de ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zo lang mogelijk open te houden, maar treft wel voorbereidingen voor het geval ambassadepersoneel en militairen teruggehaald moeten worden. Dat zeiden demissionair ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) vrijdagochtend.

De Taliban zijn de laatste dagen bezig met een snelle opmars in Afghanistan. Het is denkbaar dat binnen enkele weken ook Kaboel belegerd of zelfs ingenomen zal worden. Als het zover komt, zal het niet mogelijk zijn om de ambassade open te houden, erkende minister Kaag. Ze heeft vrijdagochtend met de plaatsvervangend ambassadeur gesproken.

"Wij kijken altijd goed naar de veiligheid van het ambassadepersoneel, daar zijn we voor een belangrijk deel ook voor verantwoordelijk", zei minister Bijleveld. Vooralsnog lijkt de beveiliging volgens haar nog voldoende op orde te zijn. Details wilden de beide ministers om veiligheidsredenen niet kwijt.

Defensie werkt volgens Bijleveld ook samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de terugkeer van tolken die voor Nederland gewerkt hebben. Van de 273 tolken zijn er nu zo'n 110 met hun gezin naar Nederland gehaald, zei ze. Het demissionaire kabinet hoopt de overige tolken "versneld" naar Nederland te kunnen halen.

VS en VK sturen militairen naar Kaboel om diplomaten te evacueren

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaan ondertussen militairen naar Afghanistan sturen om te helpen bij de evacuatie van hun diplomaten uit Kaboel.

De Amerikanen zeggen dat zij ongeveer drieduizend soldaten laten overvliegen voor deze operatie. Die troepen zijn volgens het Pentagon niet bedoeld om wederom tegen de Taliban te vechten. Naar schatting werken er zo'n veertienhonderd mensen voor de Amerikaanse ambassade in Kaboel.

Het VK stuurt ongeveer zeshonderd militairen.