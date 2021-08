De Taliban hebben vrijdag ook Tarin Kowt ingenomen, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan. Ook het nabijgelegen Kamp Holland, waar tussen 2006 en 2010 de Nederlandse militairen waren gestationeerd, lijkt onder controle te zijn van de extremisten.

Tarin Kowt is de dertiende provinciehoofdstad die in een week tijd is veroverd door de Taliban. Sinds het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan zijn de Taliban bezig aan een snelle opmars in het land.

Al dagenlang dreigde de inname van Tarin Kowt. Naar verluidt zijn veel inwoners op de vlucht geslagen voor het geweld en naar andere plekken vertrokken. In het oude Kamp Holland zaten nog enkele honderden Afghaanse militairen. Het is niet duidelijk of zij zich nog hebben verzet of zich hebben overgegeven.

Nederland stuurde op verzoek van de NAVO ongeveer 1.400 soldaten naar Uruzgan toe om te helpen bij de wederopbouw en de veiligheid in de regio. Bij de missie sneuvelden 25 Nederlandse militairen en raakten meer dan 100 soldaten gewond.

Zes jaar na het vertrek van de Nederlanders uit Kamp Holland viel de basis ook al enige tijd in handen van de Taliban. Die konden uiteindelijk worden verdreven door Afghaanse troepen die hulp kregen van Amerikaanse F-16's.

Taliban is bezig aan een snelle opmars

De Taliban wisten eerder al de strategisch gelegen stad Kunduz, waar ook Nederlandse militairen actief waren, over te nemen. Daarnaast zou de extremisten dichtbij de verovering van Mazar-i-Sharif zijn. Donderdag werd bekend dat ze ook Kandahar en Herat, de tweede en derde stad van het land, in handen hadden gekregen. Ook bij andere steden wordt hevig gevochten. De door de NAVO getrainde regeringstroepen lijken niet opgewassen tegen de extremistische strijders.

Uit voorzorg hebben de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada besloten om een groot deel van hun ambassadepersoneel in Kaboel te evacueren. Ook worden Afghanen die de afgelopen jaren voor die landen werkten geëvacueerd.