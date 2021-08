In de Engelse havenplaats Plymouth zijn zes mensen overleden bij een schietpartij. Het gaat om drie mannen en drie vrouwen. De politie bevestigt dat de vermoedelijke schutter een van de dodelijke slachtoffers is.

"Twee vrouwen en twee mannen zijn op de plaats delict om het leven gekomen", aldus de politie in een verklaring. "Een andere man, vermoedelijk de schutter, is ter plekke gestorven."

Een andere vrouw die gewond raakte bij de schietpartij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar is daar volgens de politie korte tijd later aan haar verwondingen overleden.

De politie spreekt van een "ernstig vuurwapenincident", maar gaat niet uit van een terreurdaad. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het incident vond plaats aan het begin van de avond. De hulpdiensten waren met veel mensen aanwezig en de omgeving is afgezet. Inmiddels is de situatie volgens de politie onder controle.

De Britse minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken stond donderdagavond op Twitter stil bij de schietpartij. "Het incident in Plymouth is shockerend en mijn gedachten zijn bij de getroffenen."

Vuurwapengeweld komt in Groot-Brittannië relatief weinig voor.