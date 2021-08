De Taliban claimen vrijdag Kandahar, na hoofdstad Kaboel de grootste stad van Afghanistan, te hebben ingenomen. Ook de grote steden Herat en Lashkar Gah zouden in handen zijn gevallen van de terreurgroep.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in de strijd in Afghanistan

Het zuidelijke Kandahar diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban, voordat de radicaalislamitische beweging begin deze eeuw door westerse strijdmachten werd verdreven.

Nederlandse F-16's hebben tijdens internationale missies jarenlang geopereerd vanuit Kandahar, waar een belangrijke luchthaven ligt. In de stad wonen naar verluidt zo'n 600.000 mensen.

Kandahar ligt ook dicht bij Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan, waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 gelegerd waren. Ook daar zijn de Taliban naar verluidt dicht bij een inname van de stad.

Op veel plekken in Afghanistan wordt gevochten. Vrijdag (lokale tijd) werd bekend dat de grote stad Lashkar Gah in de provincie Helmand ook door de Taliban is veroverd. Bronnen melden aan persbureau AFP dat militairen en regeringsfunctionarissen de stad hebben geëvacueerd nadat ze een deal hadden gesloten met de militanten.

Eerder werd bekend dat Herat, de op twee na grootste stad van het land, en de provinciehoofdstad Ghazni zijn overgenomen. Ghazni ligt 150 kilometer ten zuidwesten van Kaboel.

181 Huis in brand en ondergedoken: 'Liever dood dan in handen Taliban'

Snelle opmars Taliban na vertrek internationale troepen

In een week tijd hebben de Taliban 10 van de 34 provinciale hoofdsteden veroverd. De opmars van de jihadisten valt samen met het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft de situatie in het land besproken met Canada, Duitsland en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. De VN-Veiligheidsraad werkt aan een verklaring waarin de opmars van de Taliban wordt veroordeeld en met sancties wordt gedreigd vanwege het "in gevaar brengen van de stabiliteit van Afghanistan".

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk meldden donderdag dat ze een aanzienlijk deel van hun ambassadepersoneel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel evacueren. Ook worden Afghanen die de afgelopen jaren voor de Amerikanen en Britten werkten geëvacueerd.