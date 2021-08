De Verenigde Staten gaan een aanzienlijk deel van het personeel van hun ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kaboel evacueren. Ook zullen dagelijks vluchten worden uitgevoerd om Afghanen in veiligheid te brengen die de Amerikanen in de afgelopen jaren hebben geholpen. De Britten hebben soortgelijke maatregelen aangekondigd.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de strijd in Afghanistan

Het is een reactie op de ontwikkelingen in het Centraal-Aziatische land. Door de terugtrekking van een internationale troepenmacht grijpt de radicaalislamitische beweging Taliban haar kans het land te heroveren.

De Amerikanen sturen volgens CNN drieduizend extra militairen die moeten helpen bij het vertrek van de ambassademedewerkers. Dat geldt als standaardpraktijk in conflictgebieden.

De diplomatieke aanwezigheid in Kaboel wordt teruggebracht tot een "rompbezetting", meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat de ambassade openblijft. Daar verblijven naar verluidt nu nog veertienduizend medewerkers. Ook laat de woordvoerder weten dat inmiddels meer dan twaalfhonderd Afghanen naar de VS zijn gebracht.

Het Verenigd Koninkrijk stuurt ook zeker honderd militairen naar Afghanistan om personeel en Afghaanse tolken het land uit te krijgen, kondigt de Britse minister van Defensie Ben Wallace aan. De eerste militairen worden aan het eind van deze week verwacht en het troepenaantal kan oplopen tot zeshonderd. In tegenstelling tot de VS verplaatsen de Britten hun ambassade wel naar een veiligere locatie.