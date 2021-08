De oprukkende Taliban hebben donderdag de westelijke stad Herat veroverd op de Afghaanse regering. Met zo'n 500.000 inwoners is het een van de drie grootste steden van Afghanistan, ongeveer net zo groot als Den Haag.

"We moesten de stad verlaten om nog meer verwoesting te voorkomen", zegt een regeringsbron tegen AFP. Volgens een woordvoerder van de Taliban hebben militairen in de stad zich overgegeven.

Eerder meldde een journalist ter plaatse al dat het belangrijkste politiebureau van de stad zonder verzet was ingenomen door de terreurgroep. Volgens hem hebben de Taliban tientallen militaire voertuigen, wapens en munitie in handen gekregen.

Op veel plekken in Afghanistan wordt gevochten en de Taliban veroveren in rap tempo gebieden en steden. Eerder donderdag werd bekend dat Ghazni is overgenomen. De provinciehoofdstad ligt 150 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Kaboel. De Verenigde Staten hebben vanwege de opmars alle Amerikanen opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten.

Ook in Kandahar wordt hevig gevochten

Ook in Kandahar, in het zuiden van het land, wordt hevig gevochten. Nederlandse F-16's hebben tijdens een internationale missie een tijdlang geopereerd vanuit Kandahar, waar een belangrijke luchthaven ligt. De stad ligt dicht bij Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan, waar Nederlandse militairen gelegerd waren. Ook daar zijn de Taliban naar verluidt dicht bij een inname van de stad.

Sinds vrijdag hebben de Taliban 10 van de 34 provinciale hoofdsteden veroverd. De opmars van de jihadisten valt samen met het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan.