Door plotselinge en hevige overstromingen in het noorden van Turkije zijn zeker negen doden gevallen. Zeker negenhonderd mensen zijn gered uit het getroffen gebied bij de Zwarte Zee.

Alle slachtoffers zijn gevallen in het gebied rond de stad Kastamonu. Maar ook in provincies Sinop en Bartin, die meer aan de kust liggen, zijn overstromingen. In Bartin is iemand vermist.

Door het water ontstaan ook aardverschuivingen. Zeker 170 dorpen zitten momenteel zonder stroom door het noodweer. Veel wegen en bruggen zijn verwoest of zo ernstig beschadigd dat ze niet meer te gebruiken zijn. De reddingsdiensten gaan ervan uit dat de regen vanaf donderdagavond minder wordt.

Kastamonu ligt ten noorden van Ankara in de regio die ook aan de Zwarte Zee ligt. Het gebied wordt vaak getroffen door overstromingen in de zomer door de hevige regenval. Vorig jaar kwamen vijf mensen om het leven door het noodweer.

In het zuiden van Turkije woeden nu ook bosbranden, doordat het daar heel droog en heet is. Na twee weken lijken de meeste branden wel onder controle.

Landelijk is naar schatting in totaal zo'n 150.000 hectare (1.500 vierkante kilometer) vernietigd. Dat is een gebied bijna zo groot als de provincie Utrecht of meer dan 200.000 voetbalvelden bij elkaar.

Zeker acht Turken zijn bij de natuurbranden om het leven gekomen. De oorzaken van de branden worden nog onderzocht.