Op het Spaanse eiland Mallorca heeft een Nederlandse vrouw aangifte gedaan van groepsverkrachting. De vrouw zou in de nacht van maandag op dinsdag na een stapavond zijn gaan drinken met twee 20-jarige Spanjaarden en een Cubaan van 22 jaar, die haar daarna zouden hebben gedwongen tot ongewenste seksuele handelingen.

De drie mannen zijn opgepakt en zitten in voorlopige hechtenis. Een van hen zou hebben verklaard dat hij inderdaad seks met de Nederlandse heeft gehad, maar met wederzijdse instemming. De andere twee zouden volgens hem geen blaam treffen.

De vrouw had het drietal enkele dagen eerder leren kennen. Op de bewuste stapavond zou zij eerst zijn vergezeld door twee vriendinnen van haar, maar zij raakten uit het oog na een toiletbezoek. Daarna zou het misbruik hebben plaatsgevonden.

Spaanse agenten werden uiteindelijk gealarmeerd door de receptioniste van het hotel waar de Nederlandse verbleef. De vrouw was aanvankelijk van plan geen aanklacht in te dienen, maar kwam later terug op die beslissing.