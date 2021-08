De Taliban hebben hoofdstad Ghazni van de gelijknamige Afghaanse provincie overgenomen, zegt een provinciaal parlementslid. Ghazni ligt 150 kilometer ten zuidwesten van de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

De Taliban zeiden zelf ook al dat ze Ghazni hadden ingenomen. Volgens hen is de hele stad onder controle, zijn er veel wapens in beslag genomen en zijn veel soldaten gedood of gevangengenomen. In de stad wonen ongeveer 270.000 mensen.

Volgens het parlementslid wordt er in delen van de stad nog gevochten, maar hebben de Taliban de belangrijkste punten in handen.

Sinds vrijdag hebben de Taliban 10 van de 34 provinciale hoofdsteden veroverd. De opmars van de jihadisten valt samen met het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan. Eerst namen ze vooral plattelandsgebieden over, maar sinds vorige week zijn de Taliban een aanval op grote steden begonnen.

De Taliban controleert nu gebieden die zich niet wilden onderwerpen gedurende de eerste periode waarin de jihadisten de dienst uitmaakten, grofweg tussen 1996 en 2011.

Taliban krijgt steeds meer wapens in handen

Het moraal van het Afghaanse leger laat te wensen over, schrijft CNN. Veel soldaten zouden de wapens neer hebben gelegd en zich onder de bevolking hebben gemengd, uit angst voor de oprukkende Taliban.

De jihadisten krijgen daarmee ook steeds meer wapens en Amerikaans materieel in handen, waaronder militaire voertuigen. Hierdoor neemt de druk op de door de Verenigde Staten getrainde speciale eenheden, die nog wel verzet bieden, verder toe.

Ondertussen duren de gevechten in Lashkar Gah, een van de grootste steden in Afghanistan, voort. De Taliban zouden daar het hoofdbureau van de politie hebben veroverd. In de stad is een troepenmacht van ongeveer 20.000 gestationeerd, die inmiddels is omsingeld door de jihadisten. De Amerikaanse luchtmacht biedt luchtsteun.