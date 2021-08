Een helikopter is in de nacht van woensdag op donderdag gecrasht in een vulkanisch meer in het oosten van Rusland. Volgens de autoriteiten waren er dertien toeristen en drie crewleden aan boord. Acht personen zijn gered, maar naar acht anderen wordt nog gezocht.

De crash vond plaats in het natuurreservaat Kronotsky op het schiereiland Kamtsjatka, zo'n 6.000 kilometer ten oosten van hoofdstad Moskou. Op het schiereiland wonen nauwelijks mensen, maar het is wel populair onder toeristen vanwege de ruige landschappen, vulkanen en wilde dieren. Het is niet duidelijk wat de nationaliteit van de inzittenden is.

De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt doordat de plaats van de crash alleen per helikopter te bereiken is. Persbureau RIA Novosti meldt op basis van bronnen dat de helikopter inmiddels tot een diepte van zo'n 100 meter is gezonken. Onder anderen duikers zijn onderweg om naar overlevenden te zoeken.

Het toestel zou zijn gecrasht in slechte weersomstandigheden. Op het moment van neerstorten was er sprake van zeer dichte mist in het gebied. De regionale aanklagers onderzoeken of er mogelijk richtlijnen voor de vliegveiligheid zijn geschonden.

De veertig jaar oude Mil Mi-8-helikopter was in het bezit van een lokaal rondvluchtbedrijf. Volgens de directeur was er recentelijk onderhoud aan het toestel gepleegd en verkeerde het in goede staat.

Vliegen op Kamtsjatka staat bekend als riskant door het snel veranderende weer. Vorige maand crashte nog een passagierstoestel op het schiereiland toen de piloten probeerden te landen in slecht weer. Daarbij kwamen alle 28 inzittenden om het leven.