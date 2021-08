Het parlement in Polen heeft alsnog ingestemd met een omstreden wijziging van de mediawet, terwijl het eerder op de dag had gestemd voor uitstel tot september. De wet kan ertoe leiden dat de populaire kritische zender TVN24, in Amerikaans eigendom, zijn vergunning verliest.

Volgens de regering is de wetswijziging bedoeld om buitenlandse beïnvloeding via de media tegen te kunnen gaan. TVN is een nieuwszender die als een van de weinige erg kritisch bericht over de regering. De Amerikaanse Discovery-groep zou zijn meerderheidsbelang in het netwerk moeten verkopen.

Parlementsvoorzitter Elsbieta Witek van de conservatieve regeringspartij Recht en rechtvaardigheid (PiS) liet na het uitstel op woensdag de stemming herhalen omdat er geen datum was vastgesteld om de kwestie opnieuw te behandelen. Toen was opeens een nipte meerderheid tegen uitstel.

Het eerdere uitstel werd gezien als een blamage voor PiS, die geen parlementaire meerderheid wist te regelen. De Poolse regeringscoalitie was dinsdag al uit elkaar gevallen vanwege de stemming over de wet die grote buitenlandse investeringen in Poolse media van buiten Europa inperkt.

Premier Mateusz Morawiecki zegde de leider van een kleine coalitiepartner dinsdag de wacht aan, waarop deze Jaroslaw Gowin, die ook vicepremier is, de samenwerking beëindigde. De regering verloor ook enkele andere stemmingen en is dus de meerderheid in het parlement kwijt. Maar in Polen is de regering pas gevallen als het parlement officieel het vertrouwen opzegt. De kans bestaat dat een minderheidsregering het land gaat besturen.