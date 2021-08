Het dodental door de bosbranden in Algerije is opgelopen van 42 naar 65, zo is woensdag bekendgemaakt op nationale televisie. In het Noord-Afrikaanse land woeden sinds maandag zo'n honderd branden, die door droogte en harde wind moeilijk te blussen zijn.

De regering heeft het leger ingezet om de branden te bestrijden en dorpsbewoners te redden van de vuurzee. 28 militairen kwamen bij deze reddingsoperaties om het leven.

De meeste branden woeden in Kabylië, een bergachtige regio met moeilijk bereikbare dorpen. Er zijn huizen afgebrand en bewoners zijn gevlucht naar nabijgelegen steden.

Algerije heeft hulp gevraagd aan de internationale gemeenschap. De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdag beloofd dat Frankrijk twee blusvliegtuigen naar Kabylië stuurt.

De Algerijnse minister van Binnenlandse Zaken Kamel Beldjoud zei dinsdag dat de branden zijn aangestoken. "Zoveel branden tegelijk in dezelfde regio kan geen toeval zijn", aldus Beldjoud op nationale televisie.

Algerije ligt tussen Marokko en Tunesië, aan de Middellandse Zee. Ook in andere landen rond de Middellandse Zee leiden droogte en hitte, beide gekoppeld aan klimaatverandering, tot stevige natuurbranden.

President Abdelmadjid Tebboune heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.