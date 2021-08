Op het Italiaanse eiland Sicilië is mogelijk de hoogste temperatuur ooit in Europa gemeten. Een plaatselijk weerstation in Syracuse registreerde woensdag een temperatuur van 48,8 graden.

Van een officieel Europees record voor Syracuse is echter nog geen sprake, zegt Alfred Snoek van Weerplaza tegen NU.nl. Daarvoor moet de Wereld Meteorologische Organisatie (Wmo) zelf vaststellen dat de temperatuurmeting van het station klopt.

"Het meetstation is onderdeel van een agrarisch netwerk en niet aangesloten bij de Wmo", legt Snoek uit. "De Wmo gaat nu zelf naar de locatie toe om de apparatuur en de metingen te controleren. Het kan nog weken duren voordat het record officieel erkend wordt."

Het officiële hitterecord in Europa staat daarom voorlopig nog op naam van Athene. In de hoofdstad van Griekenland werd op 10 juli 1977 een temperatuur van 48 graden gemeten. Het Nederlandse hitterecord staat op 40,7 graden. Dat werd op 25 juli 2019 gemeten op de vliegbasis van Gilze-Reijen in Noord-Brabant.

Volgens Snoek lijken de cijfers van het meetpunt op Sicilië betrouwbaar. "Het verloop van de plaatselijke temperatuur oogt natuurlijk. Het meetpunt staat direct aan zee, dus om daar zo'n temperatuur te meten is uitzonderlijk, maar het is mogelijk."

Het is al langer zeer heet op Sicilië, waardoor het eiland te maken heeft met hevige bosbranden. Vorige week werd op het eiland de noodtoestand uitgeroepen vanwege de branden.