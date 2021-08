Komende tijd zijn de weersverschillen tussen Zuid- en Centraal-Europa zeer groot, meldt Weerplaza. Op sommige plekken wordt het dit weekend meer dan 45 graden, in andere delen wordt het juist vrij koel of zeer nat.

In de landen rond de Middellandse Zee is het in de populaire vakantieoorden volop strandweer met veel zon en maxima van 30 graden en meer. Op vakantie in Italië of Griekenland? Daar loopt het kwik al snel op richting 40 graden.

Nog extremer is het in het zuiden van Portugal en Spanje. In steden als Sevilla en Córdoba wordt het dit weekend circa 45 graden. Ook na het weekend blijft het daar volop zonnig. Wel wordt het iets minder heet met in de genoemde steden maxima van 34 tot 38 graden.

In Duitsland, Denemarken en het noorden van Frankrijk is het komende dagen ook prima vakantieweer met regelmatig zon en temperaturen van 23 tot 30 graden.

Regen en wind op komst in Centraal-Europa

In het weekend treedt een weersverslechtering op. Zaterdag krijgt Denemarken al te maken met regen en veel wind. Zondag volgen ook buien in de Benelux, het noorden van Frankrijk en grote delen van Duitsland.

De (noord)westenwind brengt ook koelere lucht met zich mee. Zo wordt het vrijdag in Berlijn 31 graden, maar volgende week dinsdag nog slechts 22 graden.

Mensen die op vakantie zijn in of rond de Alpen, of die reizen door deze regio, moeten vooral maandag rekening houden met forse onweersbuien. Wie een autorit door de Alpen gepland heeft, wordt door Weerplaza geadviseerd deze te verplaatsen naar zondag of dinsdag.

Ook in bijvoorbeeld Hongarije en Kroatië kan het later op maandag en mogelijk ook op dinsdag flink spoken met fikse regen- en onweersbuien.

