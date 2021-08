Soedan levert ex-president Omar Al Bashir uit aan Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat maakte het Soedanese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bekend.

De Soedanese minister zei dat ook andere voormalige leiders van het land worden overgedragen aan het hof.

De nu 77-jarige Al Bashir pleegde in 1989 een militaire staatsgreep en bleef tientallen jaren als autoritair leider aan de macht. Hij voerde in grote delen van het land bloedige etnische oorlogen en wordt al jaren gezocht door het ICC wegens gruwelen gepleegd in de noordwestelijke regio Darfur.

Al Bashir werd in 2019 ten val gebracht door massale protesten en hoge officieren. Het land zou hem zelf berechten, maar ziet daar nu kennelijk toch van af.