De Amerikaanse president Joe Biden zegt geen spijt te hebben van het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Het vertrek van de westerse NAVO-troepen onder aanvoering van de VS valt samen met de opmars van de Taliban die in rap tempo provinciehoofdsteden innemen.

De leiders van Afghanistan moeten zich verenigen en vechten voor hun land, vindt de Amerikaanse president Joe Biden. "Ze moeten voor zichzelf vechten, vechten voor hun natie", zei Biden dinsdag tegen verslaggevers in het Witte Huis.

Vorige maand had Biden al zijn vertrouwen gevestigd in het Afghaanse leger, dat volgens hem met 300.000 man vier keer groter is dan het legioen van de islamitische Talibanstrijders. Hij zei toen dat het niet onvermijdelijk is dat zij het land weer innemen, zoals in de jaren negentig is gebeurd.

De VS zal zich aan de belofte houden om luchtsteun te bieden, militaire salarissen te betalen, en de Afghaanse troepen te voorzien van voedsel en apparatuur, aldus Biden.

Biden gaf eerder dit jaar, na twintig jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan, het bevel de troepen terug te trekken uit het land. Daarop volgden de NAVO-partners.

De westerse terugtrekking nadert haar einde, terwijl de Taliban in een kleine week inmiddels acht van de 34 provinciehoofdsteden hebben ingenomen. Er wankelen er nog meer. De fundamentalisten hebben volgens diplomaten twee derde van het land in handen. President Ashraf Ghani denkt dat een burgeroorlog niet langer te vermijden is.