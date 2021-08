In Algerije zijn 25 militairen om het leven gekomen bij het bestrijden van tientallen bosbranden die maandagavond uitbraken ten noorden van de hoofdstad Algiers, meldt de regering dinsdag. Ook zijn zeventien burgers omgekomen bij branden in onder meer de provincie Tizi Ouzou, ruim 100 kilometer ten oosten van Algiers.

President Abdelmadjid Tebboune condoleert de nabestaanden van de 25 militairen op sociale media. Hij meldt daarbij dat ze meer dan honderd mensen in veiligheid hebben gebracht in de bergen van Béjaïa en Tizi Ouzou. Het Noord-Afrikaanse land heeft hulp gevraagd aan de internationale gemeenschap en is in gesprek over het huren van blusvliegtuigen, aldus het staatshoofd op de staatstelevisie.

Lokale media berichten dat in meerdere provincies grote branden woeden. Er worden helikopters en blusvliegtuigen ingezet, bij temperaturen tot 46 graden.

De meeste branden staken maandag op in Kabylië, een bergachtige regio met moeilijk bereikbare dorpen. Militairen werden op het gebied afgestuurd om de inwoners in nood te helpen. Sommige dorpelingen sloegen op de vlucht, terwijl anderen zelf probeerden de vlammen te bedwingen.

Minister van Binnenlandse Zaken Kamel Beldjoud reisde dinsdag naar Kabylië om de situatie te beoordelen en zei dat een deel van de bosbranden is aangestoken. "Vijftig branden tegelijk in dezelfde regio kan geen toeval zijn", aldus Beldjoud op nationale televisie.

Algerije ligt tussen Marokko en Tunesië, aan de Middellandse Zee. Ook in andere landen rond de Middellandse Zee leiden droogte en hitte, beide gekoppeld aan klimaatverandering, tot stevige natuurbranden.