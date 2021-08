De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, heeft dinsdagavond (Nederlandse tijd) zijn vertrek aangekondigd. Onlangs bleek uit onderzoek dat hij jarenlang vrouwen heeft lastiggevallen. Wie is hij precies?

Cuomo is een invloedrijke politicus van de Democratische Partij. Hij is sinds 2010 drie keer tot gouverneur van New York verkozen. In de Verenigde Staten staat de gouverneur aan het hoofd van het bestuur van een staat en wordt direct verkozen door stemgerechtigde inwoners.

Voordat Cuomo gouverneur werd, werkte hij onder meer voor president Bill Clinton. Van 1997 tot 2001 maakte hij deel uit van diens kabinet, waar hij verantwoordelijk was voor de portefeuille Stedelijke Ontwikkeling.

De 63-jarige Amerikaan heeft aan het begin van de coronacrisis veel lof gekregen voor zijn strijd tegen het virus. New York was in maart vorig jaar het hardst getroffen gebied van de VS. Cuomo leek onvermoeibaar tegen de pandemie te strijden en had een duidelijke aanpak. Daarbij hield hij dagelijks persconferenties om inwoners op de hoogte te houden, waar hij ook een Emmy voor ontving.

Niet langer toegejuicht voor coronabeleid

Inmiddels wordt Cuomo niet langer toegejuicht voor zijn coronabeleid. Zo zou de gouverneur volgens critici te laat hebben ingegrepen, waardoor de coronacijfers zo snel konden oplopen.

Daarnaast meldde The New York Times afgelopen maart dat lokale gezondheidsautoriteiten op aandringen van topadviseurs van Cuomo een te klein aantal coronagerelateerde sterfgevallen onder verpleeghuisbewoners hebben gemeld. Dit omdat het staatsbestuur bang was dat de hogere sterftecijfers tegen zich zou worden gebruikt, aldus de krant.

In diezelfde maand werd Cuomo door drie vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Lindsey Boylan, een oud-ambtenaar, was in december de eerste van in totaal zeven vrouwen die hem beschuldigden. Volgens Boylan kuste hij haar in 2018 op de lippen in zijn kantoor en vroeg hij haar strippoker met hem te spelen.

Nadat meer vrouwen uit de school klapten, kwam er een onderzoek. Daaruit bleek dat Cuomo jarenlang vrouwen, vooral oud-medewerkers, heeft lastiggevallen

Aangifte en strafrechtelijk onderzoek

Na de publicatie van het onderzoek volgden een aangifte en een strafrechtelijk onderzoek. Het parlement van de staat New York liet daarbij weten dat een onderzoek naar de mogelijke afzetting van de gouverneur bijna is afgerond.

Voordat dit onderzoek kon worden afgerond besloot Cuomo, na druk van partijgenoten, dinsdag zelf een punt achter zijn gouverneurschap te zetten.

"Ik heb nooit de intentie gehad een vrouw respectloos te behandelen, maar aanvaard de verantwoordelijkheid", aldus Cuomo dinsdag. Volgens hem is de "redelijkheid" verdwenen en is de aanval op hem politiek gemotiveerd.

Cuomo's vertrek is over twee weken een feit. Vicegouverneur Kathy Hochul volgt hem op.