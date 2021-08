Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, stapt op. Veel Democratische partijgenoten, onder wie de Amerikaanse president Joe Biden, hadden de 63-jarige politicus onlangs opgeroepen te vertrekken. Uit onderzoek was gebleken dat Cuomo jarenlang vrouwen, vooral oud-medewerkers, heeft lastiggevallen.

Cuomo zei dinsdag in een livestream te willen blijven doorvechten, maar dat het geplande proces om hem af te zetten de aandacht zou afleiden van belangrijke taken van de regering. Hij doelde daarmee op onder meer de bestrijding van het coronavirus.

In totaal hebben zeven vrouwen de gouverneur beschuldigd van seksuele intimidatie en onbehoorlijk gedrag. Hij bleef er na de publicatie van het rapport bij dat hij niet bewust iets verkeerds heeft gedaan, maar dinsdag erkende hij wel "fouten" te hebben gemaakt.

"Ik heb nooit de intentie gehad een vrouw respectloos te behandelen, maar aanvaard de verantwoordelijkheid", aldus Cuomo dinsdag. Volgens hem is de "redelijkheid" verdwenen en is de aanval op hem politiek gemotiveerd.

In het 165 pagina's tellende rapport staat dat Cuomo meermaals veelal jonge vrouwen heeft betast en ze op een onbehoorlijke manier heeft bejegend. Het rapport maakt verder melding van een onwerkbare situatie op de werkvloer, waar intimidatie door Cuomo en zijn assistenten schering en inslag was. De onderzoekers stelden vast dat hij van 2013 tot 2020 vrouwen heeft lastiggevallen.

Aangifte en strafrechtelijk onderzoek volgen op publicatie

Na de publicatie van het onderzoek volgden een aangifte en een strafrechtelijk onderzoek. Het parlement van de staat New York liet weten dat het onderzoek naar de mogelijke afzetting van de gouverneur bijna is afgerond. Volgens Cuomo kan dat proces maanden in beslag nemen, terwijl het functioneren van de regering volgens hem "een zaak van leven of dood" is. "Energie verspillen is het laatste dat we nodig hebben en ik wil daar niet voor verantwoordelijk zijn."

Cuomo is sinds 2010 drie keer tot gouverneur van New York verkozen. Hij werkte eerder onder meer voor de toenmalige president Bill Clinton. Hij kreeg veel lof voor zijn aanpak van de coronacrisis.

Cuomo's vertrek is over twee weken een feit. Vicegouverneur Kathy Hochul volgt hem op. Zij wordt de eerste vrouwelijke gouverneur van New York.