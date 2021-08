Twee weken na het uitbreken van de ergste bosbranden in Turkije sinds jaren, lijken inmiddels vrijwel alle branden onder controle. Alleen in de zuidwestelijke Turkse provincie Mugla is het door de combinatie van hitte, droogte en een harde wind voor de brandweer nog moeilijk om een brand te bestrijden.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de bosbranden.

Vanaf eind juli waren er in Turkije ruim tweehonderd natuurbranden. De branden veroorzaakten bijzonder ernstige schade in de kustprovincies Antalya en Mugla.

Alleen al in Mugla is volgens de autoriteiten meer dan 66.000 hectare land afgebrand. Landelijk is naar schatting in totaal zo'n 150.000 hectare (1.500 vierkante kilometer) vernietigd. Dat is een gebied bijna zo groot als de provincie Utrecht of meer dan 200.000 voetbalvelden bij elkaar.

Zeker acht Turken zijn bij de natuurbranden om het leven gekomen. De oorzaken van de branden worden nog onderzocht.