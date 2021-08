De bosbranden in Griekenland hebben tot nu toe al zeker 90.000 hectare aan grond verwoest. Dat is vergelijkbaar met de oppervlakte van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht bij elkaar. Het geologische instituut van de universiteit van Athene heeft de schade berekend en zegt dat er nog veel meer afgebrande grond gaat bijkomen.

Op veel plekken in Griekenland woeden nog steeds bosbranden. "De data veranderen continu, aangezien het vuur nog niet geblust is", zegt hoogleraar geologie Niki Evelpidou tegen de Griekse krant Kathimerini.

En zelfs als de branden geblust zijn, is het gevaar nog niet geweken volgens Evelpidou. De grond is na bosbranden extra kwetsbaar voor overstromingen en aardverschuivingen. "Dit is de laatste jaren vaak voorgekomen na veel regen."

Het eiland Evia is het hardst getroffen zegt de hoogleraar. Daar is zeker 50.000 hectare bos verbrand. Het vuur is daar nog niet een keer geblust en blijft zich uitbreiden. Op het schiereiland Peloponnesos is al ruim 10.000 hectare grond in de as gelegd.

Griekse premier biedt excuses aan

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft maandagavond tijdens een toespraak zijn excuses aangeboden voor de aanpak van de bosbranden. Volgens de premier hebben ze alles gedaan wat ze konden, maar was het desalniettemin niet genoeg.

"Deze laatste paar dagen waren een van de moeilijkste voor ons land in decennia", vertelde Mitsotakis. Hij zei de pijn van inwoners die hun huizen of eigendommen zijn verloren volledig te begrijpen. "We hebben te maken met een natuurramp van ongekende omvang."

Daarnaast bedankte de premier de brandweerlieden die vechten tegen het vuur en beloofde hij compensatie voor de getroffenen.