Een priester is vermoord in Saint-Laurent-sur-Sèvre, een dorp in het westen van Frankrijk. De verdachte is een Rwandees die in 2020 betrokken zou zijn geweest bij brandstichting in de kathedraal van Nantes. De man heeft zichzelf maandag bij de politie in het departement Vendée gemeld en gezegd dat hij de priester heeft vermoord.

Daar constateerde de gendarmerie dat de veertigjarige asielzoeker uit Rwanda onder toezicht van justitie was geplaatst in het kader van het onderzoek naar de brandstichting in de kathedraal in juli vorig jaar. De brand richtte enorme schade aan. De man heeft eerder verklaard de brandstichter te zijn geweest. Hij werd eerst opgesloten, maar is later onder voorwaarden en vermoedelijk met een enkelband vrijgelaten.

De dood van de priester werd eerst gemeld door het conservatieve blad Valeurs Actuelles en werd later bevestigd door minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Hij zei geschokt te zijn en naar de plaats van de moord te gaan om rooms-katholieken te steunen.

De voorzitter van de rechts-populistische Rassemblement National, Marine Le Pen, reageerde ook verontwaardigd. Ze verwonderde zich dat je "in Frankrijk illegaal kan verblijven en een kathedraal in brand kan steken en niet wordt uitgezet en zo meer misdaden kan plegen en een priester vermoorden". Volgens Darmanin is het een juridische kwestie dat de man niet is uitgezet tijdens het onderzoek naar de brand in Nantes.