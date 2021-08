De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft zondag alle landen bedankt die helpen de branden in het mediterrane land te bestrijden. In totaal zijn 22 landen te hulp geschoten, waarvan 11 uit de EU komen, meldt de Griekse krant Kathimerini zondag.

"Namens de Griekse bevolking wil ik onze oprechte dank uitspreken aan alle landen die hulp bieden en goederen hebben gestuurd om de bosbranden te bestrijden. Wij danken u voor uw steun aan Griekenland in deze moeilijke tijden", aldus de premier in een bericht op Twitter.

Nederland is niet een van de landen die de Grieken bijstaan, maar is wel in buurland Albanië actief om daar branden te bestrijden. Twee Chinook-helikopters van de luchtmacht zijn daar donderdag heen gevlogen. Ook Tsjechië heeft een helikopter gestuurd.

De hulp vindt plaats in het kader van het Europese mechanisme voor civiele bescherming (rescEU). Landen kunnen daar bij natuurrampen om bijstand vragen.

Bluscapaciteit Albanië door Nederland verdubbeld

De Albanese minister van Buitenlandse Zaken Olta Xhaçka sprak eerder al haar dank uit. "We danken onze Europese vrienden voor de hulp in tijden van nood. We zijn dankbaar voor het Tsjechische en Nederlandse personeel dat ons helpt de bosbranden die ons land teisteren te bestrijden. Alleen samen kunnen we dit overwinnen", zei ze.

Met de komst van de Nederlandse helikopters is de bluscapaciteit van Albanië verdubbeld, zei detachementscommandant luitenant-kolonel Roy Hemmelder zaterdag vanuit Tirana. De helikopters beschikken over zogeheten bambi buckets, flexibele zakken waarmee per keer 10.000 liter water op het vuur kan worden gegooid.