Een busongeluk in de provincie Balikesir in het westen van Turkije heeft veertien passagiers het leven gekost, meldt Daily Sabah. Achttien mensen raakten gewond.

De bus was onderweg naar Edremit via de Balikesir-snelweg toen de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte en het voertuig over de kop sloeg. Elf personen overleden ter plaatse. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

In Turkije kwamen in 2020 4.866 mensen om het leven door verkeersongevallen. In een derde van de gevallen was te hard rijden de oorzaak.

Vrijdag kwamen bij een busongeluk op de snelweg tussen Istanboel en Izmir zes mensen om het leven. 37 personen raakten toen gewond.