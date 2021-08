De Taliban meldt zondag dat de beweging de Afghaanse stad Kunduz heeft veroverd op het Afghaanse leger. Een correspondent van persbureau AFP bevestigt dat de moslimextremisten alle belangrijke gebouwen in handen lijken te hebben. In totaal heeft de Taliban in drie dagen tijd vier provinciale hoofdsteden in handen gekregen.

Talibanstrijders en Afghaanse strijdkrachten voerden de afgelopen uren zware gevechten met elkaar uit in het centrum van Kunduz, de hoofdstad van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Afghanistan.

Een lid van de provinciale raad van Kunduz sprak tegenover AFP over "zware straatgevechten" op verschillende plekken in de provinciehoofdstad. Een lid van de provincieraad vertelde aan persbureau DPA dat lokale bestuurders naar het vliegveld zijn gevlucht. Dat zou nog wel in handen zijn van het leger.

Een inwoner sprak over "complete chaos" in Kunduz. Volgens hem bereikten talibanstrijders zondagochtend het belangrijkste plein van de stad, waar ze nog wel gebombardeerd werden door vliegtuigen van de Afghaanse strijdkrachten.

De Taliban nam vrijdag en zaterdag ook al de provinciale hoofdsteden Sheberghan (in het noorden) en Zaranj (in het zuiden) in, maar de verovering van Kunduz is het belangrijkste wapenfeit sinds de opstandelingen in mei een offensief begonnen in Afghanistan.

Taliban profiteert van terugtrekken Amerikaanse troepen

Enkele uren na de val van Kunduz liep de Taliban het leger ook in de noordelijke provinciehoofdstad Sar-e Pol onder de voet. Talibanstrijders hebben volgens lokale functionarissen onder meer het kantoor van de gouverneur en het hoofdkantoor van de politie bezet. "De Taliban heeft een bataljon van het leger omsingeld aan de buitenrand van de stad. Alle andere stadsdelen zijn in handen van de Taliban", zei een lid van de provincieraad tegen AFP.

De afnemende veiligheid in Afghanistan is volgens president Ashraf Ghani een gevolg van de "abrupte terugtrekking" van de Amerikaanse troepen uit het land. Ghani zei dat er "consequenties" zullen zijn voor de Verenigde Staten. Wat die consequenties zijn, is niet duidelijk.

In de provincie Kunduz is ook Nederland actief geweest. Nederlanders hebben er politiemensen getraind. Die missie begon in 2011 en kwam ongeveer twee jaar later vervroegd tot een einde.