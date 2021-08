De taliban hebben op zaterdagmiddag de stad Sheberghan in de noordelijke provincie Jawzjan ingenomen. Het is de tweede provinciale hoofdstad die de Taliban binnen twee dagen in handen hebben gekregen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rond Afghanistan

Op vrijdag veroverden de Taliban al de stad Zaranj in de zuidelijke provincie Nimroz. De Taliban zijn bezig met een snelle en gewelddadige opmars. Eerst hadden de Taliban-strijders vooral rurale gebieden in handen, maar inmiddels breiden ze hun macht snel uit met de overname van verschillende steden.

De afnemende veiligheid in Afghanistan is volgens president Ashraf Ghani een gevolg van de "abrupte terugtrekking" van de Amerikaanse troepen uit het land. Ghani zegt dat er "consequenties" zullen zijn voor de Verenigde Staten. Wat die consequenties zijn, is niet duidelijk.

"Al meer dan tien dagen lag de stad Shebarghan onder vuur, maar de Taliban begonnen hun hevigste aanval rond 4 uur vanochtend en de stad viel rond 13.00 uur", vertelt het hoofd van de lokale gemeenteraad aan The Guardian.

Alleen het vliegveld van Shebarghan is nog in handen van overheidstroepen.

Ondertussen wordt er ook in Kunduz gevochten tussen de Taliban en het Afghaanse leger. Het leger heeft op dit moment nog strategische plekken in de noordelijke provinciestad in handen. Ook in grote steden Herat en Lashkar Gah wordt gevochten tussen de Taliban en Afghaanse overheidstroepen.

Op vrijdag doodden de Taliban het hoofd van de communicatieafdeling van de Afghaanse regering. Dawa Khan Menapal werd in de hoofdstad Kaboel vermoord.