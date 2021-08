De Taliban heeft zaterdagmiddag in Afghanistan de stad Sheberghan in de noordelijke provincie Jawzjan ingenomen. Het is de tweede Afghaanse provinciale hoofdstad die de Taliban binnen twee dagen in handen heeft gekregen. Ook zijn in de stad Kunduz gevechten uitgebroken tussen de Afghaanse strijdkrachten en de Taliban.

Op vrijdag veroverde de Taliban al de stad Zaranj in de zuidelijke provincie Nimroz. De Taliban is bezig met een snelle en gewelddadige opmars. Eerst hadden de talibanstrijders vooral rurale gebieden in handen, maar inmiddels breiden ze hun macht snel uit met de overname van verschillende steden.

De afnemende veiligheid in Afghanistan is volgens president Ashraf Ghani een gevolg van de "abrupte terugtrekking" van de Amerikaanse troepen uit het land. Ghani zei dat er "consequenties" zullen zijn voor de Verenigde Staten. Wat die consequenties zijn, is niet duidelijk.

"Al meer dan tien dagen lag de stad Sheberghan onder vuur, maar de Taliban begon de hevigste aanval rond 4.00 uur vanochtend en de stad viel rond 13.00 uur", vertelt het hoofd van de lokale gemeenteraad aan The Guardian.

Op vrijdag doodde de Taliban het hoofd van de communicatieafdeling van de Afghaanse regering. Dawa Khan Menapal werd in de hoofdstad Kaboel vermoord.

Gevechten uitgebroken in Kunduz

Ondertussen wordt er ook in Kunduz gevochten tussen de Taliban en de Afghaanse strijdkrachten. Een inwoner spreekt tegen persbureau AFP telefonisch over "complete chaos" in de hoofdstad van de gelijknamige provincie. "De Taliban heeft het belangrijkste plein van de stad bereikt. Ze worden gebombardeerd door vliegtuigen."

Een lid van de provinciale raad van Kunduz sprak over "zware straatgevechten" op verschillende plekken in de provinciehoofdstad. "Sommige veiligheidstroepen hebben zich teruggetrokken naar de luchthaven."

In de provincie Kunduz is ook Nederland actief geweest. Nederlanders hebben er politiemensen getraind. Die missie begon in 2011 en kwam ongeveer twee jaar later vervroegd tot een einde.