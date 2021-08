Het hoogste Nicaraguaanse orgaan dat op verkiezingen toeziet heeft de Burgers voor Vrijheid-partij (CxL) op verzoek van de rivaliserende PLC-partij (PLC) uitgesloten van de verkiezingen op 7 november, meldt Mercopress. Dit volgt op een arrestatiegolf waarin eind juli een zevende presidentskandidaat werd opgepakt.

De PLC zou samenwerken met de zittende president Daniel Ortega. Het besluit maakt volgens Mercopress de weg vrij voor diens vierde termijn.

De voorzitter van CxL, Carmella Rogers, werd haar identiteitskaart afgenomen. Rogers, ook bekend als Kitty Monterrey, heeft volgens de PLC zowel de Nicaraguaanse als de Amerikaanse nationaliteit.

Volgens de rechts-liberale partij is dat een grove schending van de wet. Daarom zou ook alle activiteit van Rogers' partij ongeldig moeten worden verklaard.

De autoritaire regering van de linkse voormalige revolutionair Ortega is sinds 2007 aan de macht in Nicaragua. Zijn echtgenote Rosario Murillo is vicepresident van het land.

De arrestaties en uitsluitingen van Ortega's politieke tegenstanders via een omstreden wet hebben eerder een golf van internationale kritiek geoogst. De Verenigde Staten riepen op om de 75-jarige Ortega als dictator te behandelen.