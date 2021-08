Bosbranden in Griekenland hebben opnieuw tot evacuaties geleid. Dit keer zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan dertienhonderd mensen met veerboten van het eiland Evia gehaald, ten oosten van Athene. Inmiddels zijn duizenden Grieken op de vlucht voor verschillende bosbranden in hun land.

Ook ten noorden van Athene en op het schiereiland Peleponnesos zijn dorpen geëvacueerd. Het grondgebied van de gemeente Oost-Mani, ten zuiden van Sparta, zou grotendeels zijn verwoest.

De vlammen bereikten ook Thrakomakedones, een buitenwijk van Athene. De inwoners werden geëvacueerd. Boven de hoofdstad hingen zaterdag dikke rookwolken en as daalde neer in de straten. Inwoners zijn ertoe opgeroepen binnen te blijven. Premier Kyriakos Mitsotakis sprak over een "nachtmerrieachtige zomer".

Burgemeester Eleni Drakoulakou van Oost-Mani, een gemeente met ruim dertienduizend inwoners, zei zaterdagochtend tegen televisiezender ERT dat twee derde van haar gemeente was afgebrand. "Het is een Bijbelse ramp", aldus de burgemeester, die klaagde dat er te weinig blusvliegtuigen waren ingezet in de eerste uren van de brand.

Eilandbewoners van Evia worden geëvacueerd met een veerboot.

Zwaarste hittegolf in dertig jaar

Gouverneur Fanis Spanos van Centraal-Griekenland schreef op Facebook dat ook op Evia te weinig middelen zijn om het vuur te bestrijden. "We willen ten minste een behoorlijk aantal blusvliegtuigen, waar we al sinds de eerste dag om vragen, en meer blusvoertuigen", schreef hij. Over de lengte van heel Evia, het op twee na grootste Griekse eiland, woeden branden.

Griekenland maakt de zwaarste hittegolf in dertig jaar mee, met temperaturen die oplopen tot 45 graden. Ook kampt het land met droogte. De harde wind maakt ondertussen het blussen lastig. Ook zijn zeker drie mensen aangehouden wegens brandstichting. Er is een verbod om parken en bossen te bezoeken afgekondigd.

Meer dan veertienhonderd brandweerlieden vechten tegen het vuur. Israël, Cyprus, Frankrijk, Kroatië en Zweden hebben blusvliegtuigen gestuurd om de Grieken te helpen. In de buurlanden Turkije en Noord-Macedonië woeden eveneens nog bosbranden.

Regen brengt verlichting in Turkije

In delen van Turkije heeft regen verlichting gebracht na anderhalve week van verwoestende natuurbranden. De autoriteiten in de onder toeristen populaire provincie Antalya zeggen dat het vuur daar inmiddels onder controle is. Er waren onder meer flinke stortbuien in het zwaar getroffen district Manavgat.

De branden hebben in Turkije zeker acht mensen het leven gekost. Minister van Bosbouw Bekir Pakdemirli meldde eerder dit weekend dat er de afgelopen tijd zeker tweehonderd branden zijn uitgebroken in 47 van de 81 provincies. Die zijn nog niet allemaal onder controle.

Zo hebben de hulpdiensten nog altijd de handen vol aan branden in de populaire vakantiebestemming Mugla, een provincie aan de Middellandse Zeekust. Daar moesten ook weer plaatsen worden ontruimd.

Turken doen ondertussen van alles om de brandweer te helpen. Mensen treden op als gidsen, komen voedsel en water brengen en sjouwen met brandslangen.