De Poolse regering lijkt een stap terug te doen in een conflict met de Europese Unie over een tuchtcollege voor rechters. Vicepremier Jaroslaw Kaczynski, die ook de leider van regeringspartij PiS is, zei volgens het Poolse persbureau PAP dat het omstreden orgaan "in de huidige vorm" wordt opgeheven. Daarmee verdwijnt volgens Kaczynski ook het onderwerp van het conflict.

De kwestie in het kort: Het Europese Hof van Justitie heeft veel kritiek op het Poolse tuchtcollege.

Het college zou kritische rechters kunnen ontslaan en ze minder onafhankelijk maken.

Dat is in strijd met het Europese recht, zegt het Europese Hof.

Het is niet de enige kritiek van Europa: Polen heeft de laatste tijd meerdere dingen veranderd bij justitie die slecht zijn voor de rechtsstaat, aldus Europa.

De Poolse regering heeft de Poolse rechter daarom gevraagd wat belangrijker is: het Europese recht of het Poolse. Uitspraak volgt waarschijnlijk later deze maand.

Kaczynski zei dat de regering in september met voorstellen komt om het tuchtcollege te hervormen. Het hoofd van het Poolse hooggerechtshof had vrijdag al bekendgemaakt dat er voorlopig geen nieuwe zaken meer voorgelegd mogen worden aan die disciplinaire raad, die volgens critici kan worden gebruikt om kritische rechters te straffen.

De oprichting van het tuchtcollege plaatste de regering in Warschau op ramkoers met de EU. Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorige maand dat de tuchtregeling de onafhankelijkheid van Poolse rechters aantast en strijdig is met het Europees recht. Het in Luxemburg gevestigde Hof had Polen gevraagd de werkzaamheden van de disciplinaire raad op te schorten, maar volgens de hoogste Poolse rechter mocht die opdracht worden genegeerd.

Europese Commissie had deadline gesteld

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, had Polen tot 16 augustus de tijd gegeven om alsnog te luisteren naar het Europese Hof. Die deadline zou tot verdeeldheid binnen de Poolse regeringscoalitie hebben geleid. Minister van Justitie Zbigniew Ziobro beklaagde zich vorige week nog over "afpersing" vanuit Europa en zei volgens Poolse media dat zijn land niet koste wat het kost lid moet blijven van de EU.

Het Poolse hooggerechtshof buigt zich ook over de vraag of nationale wetgeving boven de Europese gaat. Die uitspraak kan grote gevolgen hebben. Door het Europees Hof van Justitie het laatste woord te geven over EU-regels, moet worden gewaarborgd dat die in de hele EU hetzelfde worden uitgelegd en toegepast.