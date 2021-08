Het is op de tweede zwarte zaterdag van dit jaar al vroeg druk op de Europese snelwegen richting het zuiden. De vertraging is wel minder groot dan vorige week op zwarte zaterdag, toen op het hoogtepunt ruim 1.000 kilometer file stond in Frankrijk. De ANWB verwacht daar zaterdag rond het middaguur een piek van zo'n 900 kilometer file.

"We zien het langzaam drukker worden op de bekende knelpunten", zegt een woordvoerder van de ANWB zaterdagochtend tegen NU.nl. Rond 10.00 uur viel het in Noord-Frankrijk nog wel mee qua drukte, maar bij Parijs, in de richting van Orléans, bedroeg de vertraging rond dat tijdstip al zo'n veertig minuten.

Zoals verwacht lopen vakantiegangers de meeste vertraging op op de Route du Soleil (A7) tussen Lyon en Marseille. Daar waren automobilisten rond 10.00 uur zo'n twee uur extra kwijt, aldus de ANWB.

Anderhalf uur bij Gotthardtunnel

Verder is het in Duitsland vastgelopen op de A8 van Stuttgart naar München en in de richting van het Oostenrijkse Salzburg. In Zwitserland bedroeg de vertraging bij het beruchte knelpunt de Gotthardtunnel zo'n anderhalf uur in beide richtingen. Daaraan is te zien dat het ook druk is door terugkerende vakantiegangers.

Voor de Karawankentunnel, gelegen op de grens van Oostenrijk en Slovenië, was de vertraging rond 10.00 uur eveneens zo'n anderhalf uur. Verder was het in Italië zaterdag al vroeg druk op de A1 van Milaan naar San Marino. Veel Italianen zijn op weg naar de kust, aldus de ANWB.

Reizigers die de grootste verkeersdrukte willen vermijden, konden volgens de ANWB het best pas zaterdag na 10.00 uur vanuit Nederland vertrekken, of op zondag reizen.