Op Aruba is vrijdag oud-minister Benny Sevinger beëdigd als parlementariër. Sevinger is verdachte in een grote corruptiezaak en zat zeventig dagen vast tot hij deze week voorlopig werd vrijgelaten. Dat hij kort daarop werd beëdigd in het parlement, noemt de Arubaanse premier "een zwarte dag voor Aruba".

Sevinger, prominent lid van de AVP, werd tijdens de laatste verkiezingen op 25 juni met voorkeursstemmen gekozen in het parlement. Toen het parlement werd beëdigd op 8 juli zat hij nog vast. Sevinger wordt ervan verdacht tussen 2009 en 2017 overheidsterreinen te hebben weggegeven aan bevriende relaties.

Volgens de minister-president van Aruba, Evelyn Wever-Croes, is het voor het eerst dat een van corruptie verdachte oud-minister wordt beëdigd als parlementariër. Ze schaamt zich heel erg voor de situatie en geeft aan werk te gaan maken van een wet die ervoor moet zorgen dat verdachten van corruptie in de toekomst geen zitting kunnen hebben in het parlement.