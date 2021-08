Een achttienjarige Nederlander is op 27 juli in het Noord-Italiaanse Garda mishandeld door vier landgenoten. De vier zouden het slachtoffer tot bloedens toe hebben getrapt en geslagen, totdat de achttienjarige op de grond viel. Daarna vertrokken ze. De vier Nederlanders van 20 en 21 jaar konden door de autoriteiten worden achterhaald.

De vier verdachten zijn op vrije voeten gesteld, met een aanklacht voor de mishandeling op zak. De commandant van de lokale carabinieri, de militaire politie in Italië, vermoedt dat de vier inmiddels niet meer in Italië zijn, maar kon dit niet met zekerheid zeggen. De zaak is overgedragen aan de officier van justitie in Verona.

Twee van de verdachten komen uit Klazienaveen in Drenthe, zo laat de politie van Peschiera del Garda weten. Een van de vier komt uit het Drentse Weiteveen, de andere komt uit het Overijsselse Hardenberg.

Zowel het slachtoffer als de vier Nederlanders zouden in dezelfde club zijn geweest. Volgens Italiaanse media zouden de vier, die onder de invloed van alcohol zouden zijn geweest, de achttienjarige eerst hebben beledigd. Die zou discussie hebben willen voorkomen en zijn vertrokken, maar hij werd door het viertal gevolgd toen hij op weg ging naar de camping waar hij met zijn ouders verbleef.

Medisch personeel dat als eerste ter plaatse arriveerde, riep de politie op. Agenten hebben vervolgens met behulp van verklaringen van getuigen de vier verdachten weten te achterhalen.

Fatale mishandeling op Mallorca

Het incident doet denken aan de fatale mishandeling op het Spaanse Mallorca op 14 juni. Daar zocht een groep Nederlandse jongeren ruzie met andere vakantiegangers, wat er onder meer toe leidde dat een 27-jarige man uit Waddinxveen dusdanig gewond raakte dat hij later aan zijn verwondingen overleed.

Na de incidenten vertrok de vriendengroep op één persoon na snel naar Nederland. Het Spaanse onderzoek werd recent overgedragen aan justitie in Nederland. Inmiddels zijn er in Nederland twee aanhoudingen verricht. Het gaat hierbij om twee Hilversummers van achttien en negentien jaar.