Het hoofd van de communicatieafdeling van de Afghaanse regering is gedood door de terreurorganisatie Taliban. De regering en de Taliban hebben zijn dood bevestigd.

Dawa Khan Menapal werd in hoofdstad Kaboel vermoord door leden van de Taliban, aldus de jihadistische organisatie. De autoriteiten bevestigen alleen de dood en noemen geen verantwoordelijke.

De Taliban is bezig aan een snelle en gewelddadige opmars en neemt de macht in steeds meer steden in Afghanistan over van de regering. Sinds het vertrek van de westerse troepen die jarenlang gelegerd waren in het land, lijkt de Taliban vrij spel te hebben.

Vrijdag kwamen de leiders van buurlanden bijeen om te praten over de situatie in Afghanistan. De leiders van Turkmenistan, Tadzjikistan en Oezbekistan maken zich zorgen over de oprukkende Taliban en het toenemende geweld. De Taliban zou al contact hebben gezocht met de leiders van een aantal buurlanden, inclusief China, en met Rusland.

Afghaanse president wijt afnemende veiligheid aan 'abrupte terugtrekking'

De afnemende veiligheid in Afghanistan is volgens president Ashraf Ghani een gevolg van de "abrupte terugtrekking" van de Amerikaanse troepen uit het land. Ghani zegt dat er "consequenties" zullen zijn voor de Verenigde Staten. Wat die consequenties zijn, is niet duidelijk.

In de eerste helft van dit jaar zijn in Afghanistan meer burgerslachtoffers gevallen dan in dezelfde periode van enig ander jaar sinds de Verenigde Naties in 2009 begonnen te tellen. De toename lijkt samen te hangen met het recente vertrek van de internationale troepen uit het land.

Afghaanse tolken die voor Nederlandse troepen hebben gewerkt, zouden in eigen land gevaar lopen doordat de buitenlandse troepen na twintig jaar vertrekken. De Taliban bedreigt Afghanen die voor de Amerikanen of de NAVO-landen hebben gewerkt. Het Nederlandse demissionaire kabinet beloofde in juni de tolken "zo snel mogelijk" hierheen te halen, zodat ze hier de asielprocedure kunnen doorlopen.