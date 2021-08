Het Duitse openbaar ministerie is een strafrechtelijk vooronderzoek naar de hoofdverantwoordelijke van het district Ahrweiler begonnen in verband met de verwoestende overstromingen van vorige maand in die regio. Volgens justitie is er genoeg aanleiding om doodslag en onopzettelijk toebrengen van letsel door nalatigheid te onderzoeken.

In Ahrweiler vielen als gevolg van de waterstromen en aardverschuivingen langs de rivier de Ahr zo'n negentig doden. De schade is er kolossaal. Bewoners klagen dat ze eerder en beter geïnformeerd hadden kunnen worden over het naderende onheil.

Door de overstromingen in Duitsland kwamen ongeveer 180 mensen om het leven. Zo'n zestig mensen worden nog vermist. De schade loopt in de miljarden. Wegen, het treinnetwerk en veel woningen raakten beschadigd door het water. Tot het bewijsmateriaal van het openbaar ministerie behoren onder meer politierapporten over twaalf mensen die in een verzorgingshuis in Sinzig om het leven kwamen.

Veel inwoners van getroffen gebieden waren kritisch over het Duitse alarmsysteem. Mensen werden wel gewaarschuwd voor extreem noodweer, maar inwoners vinden dat de overheid te laat was met ingrijpen. Minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken zei vorige week dat Duitsland inwoners via hun mobiele telefoons zal alarmeren wanneer er gevaar dreigt.

De hevige overstromingen troffen ook België en het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. In België vielen daardoor zeker 41 doden. In Limburg vielen geen slachtoffers, maar leidde de wateroverlast wel tot miljoenenschade.